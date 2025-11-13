Жахлива ДТП на Херсонщині: автівку розірвало від удару, троє загиблих

На місці аварії

У Херсонській області сталася смертельна ДТП — один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

Про це повідомили у поліції регіону.

«28-річний житель Білоусового, керуючи автомобілем „ВАЗ-2101”, під час руху був неуважним, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього зіткнувся із автомобілем Audi A6, який рухався у зустрічному напрямку в межах своєї смуги», — йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП водій «ВАЗ», його 20-річний односельчанин та 19-річна жителька Малої Олександрівки, які перебували в транспортному засобі, загинули на місці аварії.

35-річного водія Audi доправили до лікарні.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

