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Жахлива ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих
Водій автівки Audi A6 не впорався з керуванням, вилетів з дороги в кювет, де машина перекинулась.
На Хмельниччині сталася ДТП із двома загиблими — водій не впорався з керуванням.
Про це повідомили у поліції області.
Аварія трапилася сьогодні, 13 червня, близько 12:30 години між селами Кугаївці та Почапинці Кам’янець-Подільського району.
«35-річний водій автомобіля Audi A6 не впорався з керуванням, вилетів з дороги в кювет, де автівка перекинулась. У результаті ДТП водій та його 36-річна пасажирка загинула на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.
Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП. Рятувальники деблокували тіла загиблих.
Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Внаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.