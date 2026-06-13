ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Жахлива ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих

Водій автівки Audi A6 не впорався з керуванням, вилетів з дороги в кювет, де машина перекинулась.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
На місці ДТП

На місці ДТП

На Хмельниччині сталася ДТП із двома загиблими — водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у поліції області.

Аварія трапилася сьогодні, 13 червня, близько 12:30 години між селами Кугаївці та Почапинці Кам’янець-Подільського району.

«35-річний водій автомобіля Audi A6 не впорався з керуванням, вилетів з дороги в кювет, де автівка перекинулась. У результаті ДТП водій та його 36-річна пасажирка загинула на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП. Рятувальники деблокували тіла загиблих.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Внаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie