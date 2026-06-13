Жахлива ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих

На місці ДТП

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На Хмельниччині сталася ДТП із двома загиблими — водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у поліції області.

Аварія трапилася сьогодні, 13 червня, близько 12:30 години між селами Кугаївці та Почапинці Кам’янець-Подільського району.

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«35-річний водій автомобіля Audi A6 не впорався з керуванням, вилетів з дороги в кювет, де автівка перекинулась. У результаті ДТП водій та його 36-річна пасажирка загинула на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП. Рятувальники деблокували тіла загиблих.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Внаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.

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