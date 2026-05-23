Жахлива ДТП на Хмельниччині: одна дитина загинула, ще двоє травмовані
На дорозі не розминулися мотоцикл та автівка. У результаті зіткнення є загиблий та постраждалі.
На Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП — зіткнулися мотоцикл та автівка.
Про це повідомили у поліції.
«Відбулось зіткнення між мотоциклом Honda, за кермом якого перебував 15-річний житель с. Райківці, та автомобілем Daewoo Sens під керуванням 23-річної дівчини», — йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП неповнолітній водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водійка автомобіля та троє її пасажирів — 40-річна жінка та двоє малолітніх дітей 4-х і 5-ти років — травмувалися.
Слідчі наразі встановлюють усі обставини події.
