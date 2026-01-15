Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинули батько та дитина

На місці аварії

Реклама

У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. На трасі зіткнулися дві автівки. Серед загиблих — дитина.

Про це повідомили у поліції регіну.

«42-річний чоловік, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автовозом Volvo FM 400», за кермом якого перебував 59-річний водій. В автомобілі Jeep Grand Cherokee їхала сім’я з двома дітьми. 7-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Водій помер у лікарні, а його 39-річну дружину та 1,5-річну доньку госпіталізували.

Водія автовоза теж госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронцю повідомили про підозру за смертельну ДТП у стані сп’яніння.