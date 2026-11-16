Жахлива ДТП на Кіровоградщині: помилка водія обернулася смертями (фото)

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У Кіровоградській області сталася смертельна ДТП — водій легковика виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії загинув він та його пасажирка.

Про це повідомили у поліції.

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«65-річний водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись із боку Знам’янки в напрямку Олександрії, під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN із напівпричепом. Після зіткнення вантажівка здійснила наїзд на автомобіль ЗИЛ, припаркований на узбіччі», — йдеться у повідомленні.



Унаслідок аварії водій легковика та його 39-річна пасажирка загинули на місці події. 13-річну пасажирку цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

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На місці аварії

Поліцейські встановлюють усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка переїхали КІА Sportage та Peugeot 508 — від зазнаних травм він помер на місці.







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