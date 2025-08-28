ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1705
1 хв

Жахлива ДТП на Кіровоградщині: шестеро загиблих (фото)

На Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобус та автобус — багато загиблих. Серед жертв є дитина.

Анастасія Павленко
На місці ДТП

На місці ДТП / © ДСНС

На Кіровоградщині сталася масштабна ДТП: загинуло шестеро осіб, серед них дитина, ще 6 — травмовані, їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в ДСНС області.

Смертельна автотроща за участі автобуса MAN і мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася біля села Хмельове Новоукраїнського району. Рятувальники дістали тіла загиблих з понівечених транспортних засобів.

На місці аварії / © ДСНС

На місці аварії / © ДСНС

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харкові зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус: постраждали восьмеро людей. Усіх потерпілих доправлено до лікарні.

1705
