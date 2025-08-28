- Дата публікації
Жахлива ДТП на Кіровоградщині: шестеро загиблих (фото)
На Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобус та автобус — багато загиблих. Серед жертв є дитина.
На Кіровоградщині сталася масштабна ДТП: загинуло шестеро осіб, серед них дитина, ще 6 — травмовані, їх госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили в ДСНС області.
Смертельна автотроща за участі автобуса MAN і мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася біля села Хмельове Новоукраїнського району. Рятувальники дістали тіла загиблих з понівечених транспортних засобів.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
