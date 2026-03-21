Жахлива ДТП на Львівщині: розбита автівка та двоє загиблих пасажирів

На місці аварії

На автодорозі «Львів-Шегині» у селі Волиця Яворівського району сталася ДТП - загинуло дві особи. Причина - водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz, 25-річний житель Яворівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого транспортний засіб відкинуло на протилежний бік дороги. Після цього він здійснив наїзд на двох пішоходів.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм літні пішоходи загинули на місці події. Водій та 24-річна пасажирка автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

