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Жахлива ДТП на Львівщині — загинула 4-річна дівчинка (фото)
Трагедія сталася у Шептицькому районі. Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi. Водія затримали правоохоронці.
На Львівщині внаслідок ДТП загинула чотирирічна дівчинка. Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi.
Про це повідомили в поліції.
За даними правоохоронців, 43-річний мешканець Шептицького перебував за кермом Mercedes-Benz ML 350, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Audi Q5.
За кермом іншого авто перебував 29-річний житель Радехова, його чотирирічна пасажирка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Медикам не вдалося врятувати життя дитини.
Водія Mercedes-Benz затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Черкаській області сталася смертельна ДТП — на дорозі зіткнулися мотоцикл та автівка. Внаслідок зіткнення загинув 18-річний пасажир, 16-річний керманич двоколісного від отриманих травм помер у лікарні.