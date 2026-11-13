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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жахлива ДТП на Львівщині — загинула 4-річна дівчинка (фото)

Трагедія сталася у Шептицькому районі. Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi. Водія затримали правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

Місце аварії

На Львівщині внаслідок ДТП загинула чотирирічна дівчинка. Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi.

Про це повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, 43-річний мешканець Шептицького перебував за кермом Mercedes-Benz ML 350, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Audi Q5.

За кермом іншого авто перебував 29-річний житель Радехова, його чотирирічна пасажирка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Медикам не вдалося врятувати життя дитини.

На місці аварії

На місці аварії

Водія Mercedes-Benz затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Черкаській області сталася смертельна ДТП — на дорозі зіткнулися мотоцикл та автівка. Внаслідок зіткнення загинув 18-річний пасажир, 16-річний керманич двоколісного від отриманих травм помер у лікарні.

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