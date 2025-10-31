- Дата публікації
Жахлива ДТП на Львівщині: загинули четверо військових
Один із водіїв не впорався з керування, що і стало причиною смертельної аварії.
У Львівській області сталася ДТП — через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових.
Про це повідомили у ДБР.
«Водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо. Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки — також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).
Нагадаємо, біля Одеси сталася ДТП на блокпосту, де загинули військові.