Укрaїнa
512
1 хв

Жахлива ДТП на Львівщині: загинули четверо військових

Один із водіїв не впорався з керування, що і стало причиною смертельної аварії.

Автор публікації
Анастасія Павленко
На місці аварії

У Львівській області сталася ДТП — через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових.

Про це повідомили у ДБР.

«Водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо. Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки — також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, біля Одеси сталася ДТП на блокпосту, де загинули військові.

512
