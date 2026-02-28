ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
1 хв

Жахлива ДТП на Миколаївщині - троє загиблих (фото)

На трасі зіткнулися вантажівка та легковик. Рятувальники деблокували тіла з машини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у районі с. Половинки Миколаївського району сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автівка та вантажівка. Загинули троє осіб.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

«Унаслідок зіткнення транспортних засобів, які рухались у по путньому напрямку, водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці події. Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС. Водій вантажівки не травмувався», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці ДТП

На місці ДТП

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

Нагадаємо, у селі Дубівці Чернівецького району сталася смертельна ДТП — зіткнулися позашляховик і тепловоз. Водій автівки дістав тілесні ушкодження та помер на місці події.

Дата публікації
Кількість переглядів
510
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie