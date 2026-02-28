Жахлива ДТП на Миколаївщині - троє загиблих (фото)

На місці аварії

На автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у районі с. Половинки Миколаївського району сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автівка та вантажівка. Загинули троє осіб.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

«Унаслідок зіткнення транспортних засобів, які рухались у по путньому напрямку, водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці події. Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС. Водій вантажівки не травмувався», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці ДТП

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

