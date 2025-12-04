Жахлива ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків

На місці аварії

Реклама

В Одеській області сталася смертельна ДТП — зіткнулися водій автівки та мотоцикліст.

Про це повідомили у поліції регіону.

«23-річний водій легкового автомобіля під час здійснення повороту ліворуч не надав перевагу в русі 16-річному мотоциклісту, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій мотоцикла та його 15-річний пасажир загинули на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Поліцейські затримали водія легковика. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події. Слідство триває.

Нагадаємо, на Полтавщині поліцейський збив двох сестер. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.