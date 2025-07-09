Жахлива ДТП на Тернопільщині: четверо людей загинули на місці

У смертельній ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей / © ДСНС

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На Тернопільщині у середу, 9 липня, сталася смертельна ДТП на трасі Р-43. Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій та пасажири легковика загинули на місці.

Про це повідомляє ДСНС України в Telegram.

«9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів. У результаті зіткнення загинули четверо людей», — йдеться у повідомленні.

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На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини. Їм довелося деблокувати тіло одного загиблого з понівеченого легкового автомобіля. Крім того, рятувальники стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз на місці аварії.

© ДСНС

Наразі особи всіх чотирьох загиблих встановлюються. Обставини та причини смертельної аварії розслідує поліція.

© ДСНС

Нагадаємо, на Волині вантажний поїзд збив авто. Від отриманих травм водій автівки загинув на місці події.