- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 989
- Час на прочитання
- 1 хв
Жахлива ДТП на Тернопільщині: четверо людей загинули на місці
Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася на одній з автодоріг Тернопільської області, де зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
На Тернопільщині у середу, 9 липня, сталася смертельна ДТП на трасі Р-43. Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій та пасажири легковика загинули на місці.
Про це повідомляє ДСНС України в Telegram.
«9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів. У результаті зіткнення загинули четверо людей», — йдеться у повідомленні.
На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини. Їм довелося деблокувати тіло одного загиблого з понівеченого легкового автомобіля. Крім того, рятувальники стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз на місці аварії.
Наразі особи всіх чотирьох загиблих встановлюються. Обставини та причини смертельної аварії розслідує поліція.
Нагадаємо, на Волині вантажний поїзд збив авто. Від отриманих травм водій автівки загинув на місці події.