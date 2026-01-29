Жахлива ДТП на трасі Київ-Одеса: що відомо про загиблих і травмованих

ДТП

Поблизу села Митниця на автошляху Київ-Одеса сталася моторошна ДТП. На місце події оперативно виїхали рятувальники. На жаль, двоє людей загинуло, ще 10 — травмовані.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Деталі

Служба встановила, що зіткнення сталося за участю легкового автомобіля Hyundai Sonata та маршрутного таксі.

«Рятувальники деблокувати двох загиблих 2004 та 2007 років народження з легковагового автомобіля», — йдеться у повідомленні.

Ще 10 осіб, які перебували в маршрутці, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації та обстеження.

Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Києві зіткнулося 5 автівок. Інформації про потрепілих не було.

Нагадаємо, у Київській області маршрутка спричинила ДТП, виїхавши на зустрічну смугу. Зіткнення відбулося з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, ще 13 — постраждали.