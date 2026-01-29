- Дата публікації
Жахлива ДТП на трасі Київ-Одеса: що відомо про загиблих і травмованих
В Обухівському районі Київської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового авто та маршрутного таксі. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще десятеро дістали травми.
Поблизу села Митниця на автошляху Київ-Одеса сталася моторошна ДТП. На місце події оперативно виїхали рятувальники. На жаль, двоє людей загинуло, ще 10 — травмовані.
Про це повідомляє ДСНС Київщини.
Деталі
Служба встановила, що зіткнення сталося за участю легкового автомобіля Hyundai Sonata та маршрутного таксі.
«Рятувальники деблокувати двох загиблих 2004 та 2007 років народження з легковагового автомобіля», — йдеться у повідомленні.
Ще 10 осіб, які перебували в маршрутці, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації та обстеження.
Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.
