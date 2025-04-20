Жахлива ДТП на Вінничині: троє загиблих та багато постраждалих

На місці аварії / © Національна поліція України

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На автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

«50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району», — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги. Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині водій влаштував ДТП та вбив власну дружину.