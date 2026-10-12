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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
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Жахлива ДТП на Закарпатті: загинули водій та двоє неповнолітніх ( фото)

За даними поліції, водій не впорався з керування та врізався у дерево.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

На Закарпатті сталася смертельна ДТП загинули троє осіб, серед них — неповнолітні.

Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, у селі Черник автомобіль з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

«Правоохоронці встановили, що 27-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti рухався зі сторони міста Свалява у напрямку села Стройне. Поза межами населеного пункту водій не впорався з керуванням, з’їхав з асфальтобетонного покриття дороги праворуч за напрямком руху та вʼїхав у дерево», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці аварії

На місці аварії

У результаті водій та двоє пасажирів, віком 15 і 17 років, загинули на місці події. Ще одного 17-річного пасажира медики доправили до лікарні, де наразі він перебуває у реанімаційному відділенні.

За фактом аварії слідчі ГУНП в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Житомирщині водійка наїхала на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину з мотоциклом у руках.

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