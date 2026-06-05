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Жахлива ДТП сталася на Прикарпатті: авто злетіло в прірву, є загиблі
На Прикарпатті автомобіль Volkswagen Passat злетів в обрив. Загинули 48-річний водій та двоє пасажирів.
У Калуському районі Івано-Франківської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє чоловіків. Автомобіль злетів із траси та перекинувся в обрив. За фактом смертельної автокатастрофи розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.
Трагедія сталася 4 червня близько 09:45 на автодорозі Р-21 сполученням «Долина — Хуст», за межами села Вишків Вигодської територіальної громади. На місце інциденту виїжджали слідчо-оперативна група, детективи слідчого управління та криміналіст.
За попередніми даними правоохоронців, 48-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Volkswagen Passat на заокругленій ділянці дороги втратив контроль над транспортним засобом. Машина виїхала за межі проїжджої частини ліворуч і впала в урвище.
Внаслідок падіння водій та двоє його пасажирів, які народилися 1991 та 1997 років, дістали несумісні з життям травми. Усі троє чоловіків померли на місці події до приїзду медиків.
Слідчі поліції кваліфікували інцидент за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх остаточних обставин ДТП.
«Водіям необхідно обирати безпечну швидкість, враховувати дорожню ситуацію, дотримуватися дистанції та бути максимально уважними за кермом. Пам’ятайте: нехтування правилами безпеки може призвести до трагічних наслідків», — зауважили у поліції.
Нагадаємо, у Києві вдень 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.