Жахлива ДТП сталася на Прикарпатті: авто злетіло в прірву, є загиблі

ДТП на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

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У Калуському районі Івано-Франківської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє чоловіків. Автомобіль злетів із траси та перекинувся в обрив. За фактом смертельної автокатастрофи розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Трагедія сталася 4 червня близько 09:45 на автодорозі Р-21 сполученням «Долина — Хуст», за межами села Вишків Вигодської територіальної громади. На місце інциденту виїжджали слідчо-оперативна група, детективи слідчого управління та криміналіст.

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За попередніми даними правоохоронців, 48-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Volkswagen Passat на заокругленій ділянці дороги втратив контроль над транспортним засобом. Машина виїхала за межі проїжджої частини ліворуч і впала в урвище.

Внаслідок падіння водій та двоє його пасажирів, які народилися 1991 та 1997 років, дістали несумісні з життям травми. Усі троє чоловіків померли на місці події до приїзду медиків.

ДТП на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

Слідчі поліції кваліфікували інцидент за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх остаточних обставин ДТП.

ДТП на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

«Водіям необхідно обирати безпечну швидкість, враховувати дорожню ситуацію, дотримуватися дистанції та бути максимально уважними за кермом. Пам’ятайте: нехтування правилами безпеки може призвести до трагічних наслідків», — зауважили у поліції.

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ДТП на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

Нагадаємо, у Києві вдень 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.

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