Жахлива ДТП у Чернівцях: є загиблий водій
18-річну водійку, яка спричинила аварію, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
У Чернівцях на вулиці Лукіяновича водійка влаштувала смертельну ДТП.
Про це повідомили у поліції.
Попередньо правоохоронці встановили, що 18-річна водійка автомобіля Mazda MX-30, під час виконання маневру обгону не переконалася у його безпечності та створила перешкоду для автомобіля BMW 530D, яким керував 24-річний житель Чернівецького району.
У результаті водій BMW втратив керування та допустив зіткнення з нерухомим вантажним автомобілем MAN.
Від отриманих ушкоджень кермувальник BMW помер у кареті швидкої медичної допомоги. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Двоє пасажирів цього ж транспортного засобу, отримали тілесні ушкодження.
Поліцейські затримали водійку Mazda у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Досудове розслідування триває.
