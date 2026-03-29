Жахлива ДТП у Чернівцях: є загиблий водій

18-річну водійку, яка спричинила аварію, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Віра Хмельницька
На місці аварії

У Чернівцях на вулиці Лукіяновича водійка влаштувала смертельну ДТП.

Про це повідомили у поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 18-річна водійка автомобіля Mazda MX-30, під час виконання маневру обгону не переконалася у його безпечності та створила перешкоду для автомобіля BMW 530D, яким керував 24-річний житель Чернівецького району.

У результаті водій BMW втратив керування та допустив зіткнення з нерухомим вантажним автомобілем MAN.

Від отриманих ушкоджень кермувальник BMW помер у кареті швидкої медичної допомоги. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Двоє пасажирів цього ж транспортного засобу, отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали водійку Mazda у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львівській області сталась ДТП, в якій постраждало четверо людей.

