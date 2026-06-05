ДТП у Києві 5 червня / © Київська міська прокуратура

Реклама

У п’ятницю, 5 червня, у Солом’янському районі Києва сталася жахлива ДТП. Легковик на великій швидкості вилетів на тротуар, збив людей і заїхав у підземний перехід. Четверо людей загинули, ще троє отримали тяжкі травми.

ТСН.ua зібрав усі подробиці моторошної ДТП у Києві.

ДТП у Києві — що трапилося

Трагедія сталася приблизно о 17:30 на Чоколівському бульварі, на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередніми даними слідства, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням на високій швидкості.

Реклама

Камери відеоспостереження зафіксували, що машина стрімко наближалася до перехрестя і без жодного гальмування влетіла просто в пішохідну зону біля підземного переходу. На той момент там перебували люди. Через аварію рух транспорту на Чоколівському бульварі в напрямку вулиці Вадима Гетьмана було сильно ускладнено.

ДТП у Києві 5 червня. Відео: UUN

Що відомо про загиблих та постраждалих

На місці події від отриманих травм загинуло четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Окрім цього, ще троє пішоходів зазнали тяжких тілесних ушкоджень — наразі за їхні життя борються медики.

«Попередньо відомо про 4 загиблих, з’ясовуються всі обставини», — зазначили у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві у коментарі для ТСН.ua.

ДТП у Києві 5 червня

У поліції повідомили, що у аварії у Солом’янському районі Києва загинули двоє поліцейських, які були на службі — старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. Також ДТП забрала життя 47-річної жінки та 12-річного хлопчика.

Реклама

тарший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. / © Національна поліція України

Винуватець аварії — водій Mercedes, який на великій швидкості вилетів на тротуар, зараз перебуває в реанімації. Йому вдалося вижити, проте його затисло в салоні. На місце події оперативно прибули рятувальники.

«За попередніми даними, водій здійснив заїзд на пішохідну частину, внаслідок чого загинуло четверо людей, а самого чоловіка затисло конструкціями автівки», — повідомили рятувальники.

ДТП у Києві 5 червня

Рятувальники за допомогою спецінструментів дістали водія з розбитої машини та передали медикам. Зараз він перебуває у лікарні.

ДТП у Києві 5 червня. / © ДСНС

Що відомо про винуватця ДТП

За даними правоохоронців, за кермом перебував чоловік 1976 року народження, який приїхав до столиці з Херсонщини та очолює релігійну громаду. У прокуратурі зазначили, що водія раніше неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Крім того, він уже був учасником чотирьох аварій, дві з яких сталися цього року.

Реклама

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Винуватцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

Що кажуть очевидці трагедії

Місцеві мешканці зазначають, що це перехрестя вже давно має погану славу через регулярні аварії. Свідки події поділилися своїми емоціями від побаченого.

«Це жах, ну які можуть бути емоції… Я побачила, що дві швидкі вже були з мигалками. Я сподіваюся, що хтось живий поїхав до лікарні», — розповіла одна з жінок.

ДТП у Києві 5 червня / © Київська міська прокуратура

Інша перехожа додала, що дивом не опинилася на місці удару:

Реклама

«Добре, що прийшла пізніше… Дуже страшно. Йде війна, а ще так їздять. Кажуть, що він летів зі швидкістю 150 кілометрів і влетів у підземний перехід».

ДТП у Києві 5 червня / © Київська міська прокуратура

Ще одна мешканка мікрорайону наголосила на небезпечності цієї ділянки дороги:

«Це якесь прокляте перехрестя… Тут дуже часто аварії, дуже. Хлопчик два місяці тому тут розбився на мотоциклі. Всі жителі знають, що це страшне місце».

Дата публікації 18:11, 05.06.26 Кількість переглядів 330 У Києві сталася смертельна ДТП: легковик вилетів у підземний перехід

Нагадаємо, у Калуському районі Івано-Франківської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє чоловіків. Автомобіль злетів із траси та перекинувся в обрив. За фактом смертельної автокатастрофи розпочато кримінальне провадження.

Реклама

Новини партнерів