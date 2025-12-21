Жахлива ДТП у Вінниці: троє загиблих (фото)

На місці аварії

Сьогодні, 21 грудня, у Вінниця сталася смертельна ДТП — зіткнулися вантажівка та легкова автівка.

Про це повідомили у поліції.

«Унаслідок зіткнення легкового автомобіля Ford із вантажівкою MAN травми загинули 66-річний водій легковика та дві його пасажирки — жінки віком 37 і 51 рік. Загиблі — мешканці Запорізької області», — йдеться у повідомленні відомства.

Ще один пасажир, 36-річний чоловік, із тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні.

За кермом вантажівки перебував 37-річний мешканець Харківської області, він не постраждав.

За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

