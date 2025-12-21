- Дата публікації
Жахлива ДТП у Вінниці: троє загиблих (фото)
Загиблі — чоловік та дві жінки — були жителями Запоріжжя.
Сьогодні, 21 грудня, у Вінниця сталася смертельна ДТП — зіткнулися вантажівка та легкова автівка.
Про це повідомили у поліції.
«Унаслідок зіткнення легкового автомобіля Ford із вантажівкою MAN травми загинули 66-річний водій легковика та дві його пасажирки — жінки віком 37 і 51 рік. Загиблі — мешканці Запорізької області», — йдеться у повідомленні відомства.
Ще один пасажир, 36-річний чоловік, із тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні.
За кермом вантажівки перебував 37-річний мешканець Харківської області, він не постраждав.
За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
