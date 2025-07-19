Жахлива ніч в Одесі: з’явилися фото атаки по місту

Рятувальники на місці атаки / © ДСНС

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Уночі, 19 липня, росіяни здійснили масштабну атаку по Одесі дронами: під ударом опинилася цивільна інфраструктура, здійнялася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу в місті є постраждалі, одна людина загинула.

У ДСНС показали фото з місця атаки.

Пожежа, що здійнялася у пошкодженому будинку, охопила з 6 по 9 поверхи. Над ліквідацією працювали представники ДСНС та добровольці, які рятували з квартир у полум’ї людей та евакуювали домашніх улюбленців.

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Окупанти масовано атакували Одесу БпЛА / © ДСНС

«З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула», — зазначили у ДСНС.

Окупанти масовано атакували Одесу БпЛА / © ДСНС

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакували ворожі ударні безпілотники — понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.

«Наразі підтверджено загибель однієї людини. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив він.

Окупанти масовано атакували Одесу БпЛА / © ДСНС

Мер додав, що у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток.

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Раніше повідомлялося, що Одеса перебувала під ворожим ударом. Влада закликала перебувати в укриттях.