У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька — патрульна поліцейська — і її однорічний син.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

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«Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних — це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності», — зазначив він.

Загалом у Прилуках загинули п’ятеро осіб, ще шестеро поранено.

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Постраждали цивільні цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовані, серед них — четверо дітей.

«Росія свідомо бʼє по цивільних. Цілить по домівках, де діти мають спати, а не гинути. Це — воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. У міжнародних судах. На сторінках історії», — резюмував Клименко.

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В ніч проти середи, 5 червня, російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами. Унаслідок вибухів сталися пожежі в житлових районах, є жертви та поранені.