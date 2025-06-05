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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жахлива трагедія у Прилуках: родина загинула від удару дрона, серед них — однорічний малюк (фото)

Атака дронами на Прилуки — серед жертв сімʼя рятувальника, загинула його донька-поліцейська та її однорічний син.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька — патрульна поліцейська — і її однорічний син.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

«Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних — це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності», — зазначив він.

Загалом у Прилуках загинули п’ятеро осіб, ще шестеро поранено.

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Постраждали цивільні цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовані, серед них — четверо дітей.

«Росія свідомо бʼє по цивільних. Цілить по домівках, де діти мають спати, а не гинути. Це — воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. У міжнародних судах. На сторінках історії», — резюмував Клименко.

В ніч проти середи, 5 червня, російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами. Унаслідок вибухів сталися пожежі в житлових районах, є жертви та поранені.

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