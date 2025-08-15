Жахливе вбивство на Хмельниччині: син зарубав мати сокирою і втік (фото)

Вбивство на Хмельниччині

Реклама

На Хмельниччині син зарубав матір сокирою, втік і майже добу переховувався у лісах. Трагедія сталася в селі Клинини.

Тіло жінки з відрубаною сокирою головою знайшли 14 серпня близько 13-ї години, повідомили в поліції Хмельницької області.

Поліцейські встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В умисному вбивстві жінки запідозрили її 38-річного сина, який ще до приїзду правоохоронців втік з місця події.

Реклама

Майже добу працівники поліції перевіряли усі можливі місця перебування чоловіка та врешті знайшли і затримали його в лісі за селом.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

В межах розслідування призначать психолого-психіатричну експертизу, щоб визначити усвідомлення своїх дій підозрюваного у вбивстві.

Увага: фото 18+

Вбивство на Хмельниччині

Раніше ми розповідали, що в Хмельницькій області вбили 19-річного хлопця через ревнощі до дівчини.