Жахливе вбивство на Хмельниччині: син зарубав мати сокирою і втік (фото)
Чоловік по-звірячому вбив мати і переховувався в лісі.
На Хмельниччині син зарубав матір сокирою, втік і майже добу переховувався у лісах. Трагедія сталася в селі Клинини.
Тіло жінки з відрубаною сокирою головою знайшли 14 серпня близько 13-ї години, повідомили в поліції Хмельницької області.
Поліцейські встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В умисному вбивстві жінки запідозрили її 38-річного сина, який ще до приїзду правоохоронців втік з місця події.
Майже добу працівники поліції перевіряли усі можливі місця перебування чоловіка та врешті знайшли і затримали його в лісі за селом.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
В межах розслідування призначать психолого-психіатричну експертизу, щоб визначити усвідомлення своїх дій підозрюваного у вбивстві.
