Жахливе відкриття: у будинку на Львівщині виявили тіло жінки та чотирьох мертвих котів (фото)

Коти / © iStock

На Львівщині у будинку знайшли мертву жінку через два місяці після її смерті. Поряд із нею були п’ять котів, один з яких вижив.

Про це йдеться у повідомлені на сторінці центру порятунку тварин, притулку та реабілітаційного центру Домівка врятованих тварин. Instagram.

«Коли ми зайшли всередину, це був справжній жах. Суцільний безлад, бруд і сморід. Кімнати захаращені речима так, що неможливо пройти, а під ногами фекалії тварин… І серед усього цього одна жива кішка. Лише одна. Інших ми знайшли вже мертвими…», — йдеться у повідомленні.

Зооволонтери повідомляють, що кішку забрали до Домівки врятованих тварин. Вона налякана, виснажена та травмована тривалою ізоляцією поруч із померлою господинею. У притулку тварину оглянули, вакцинували, обробили від паразитів, нагодували та надали тимчасовий прихисток. Надалі кішку чекає відновлення та пошук нової родини.

Кошеня, яке врятували / © скрін з відео

Зоозахисники наголосили: головне — піклуватися про себе та інших. Вони закликали самотніх людей мати когось, хто знає про їхнє існування і зможе допомогти у біді, а сусідів — проявляти увагу і час від часу цікавитися їхнім станом, адже це може врятувати життя.

