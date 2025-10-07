ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Жахливе відкриття: у будинку на Львівщині виявили тіло жінки та чотирьох мертвих котів (фото)

У Львівській області тіло жінки пролежало в будинку два місяці, поруч були кішки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Коти

Коти / © iStock

На Львівщині у будинку знайшли мертву жінку через два місяці після її смерті. Поряд із нею були п’ять котів, один з яких вижив.

Про це йдеться у повідомлені на сторінці центру порятунку тварин, притулку та реабілітаційного центру Домівка врятованих тварин. Instagram.

«Коли ми зайшли всередину, це був справжній жах. Суцільний безлад, бруд і сморід. Кімнати захаращені речима так, що неможливо пройти, а під ногами фекалії тварин… І серед усього цього одна жива кішка. Лише одна. Інших ми знайшли вже мертвими…», — йдеться у повідомленні.

Зооволонтери повідомляють, що кішку забрали до Домівки врятованих тварин. Вона налякана, виснажена та травмована тривалою ізоляцією поруч із померлою господинею. У притулку тварину оглянули, вакцинували, обробили від паразитів, нагодували та надали тимчасовий прихисток. Надалі кішку чекає відновлення та пошук нової родини.

Кошеня, яке врятували / © скрін з відео

Кошеня, яке врятували / © скрін з відео

Зоозахисники наголосили: головне — піклуватися про себе та інших. Вони закликали самотніх людей мати когось, хто знає про їхнє існування і зможе допомогти у біді, а сусідів — проявляти увагу і час від часу цікавитися їхнім станом, адже це може врятувати життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кішки мають містичну здатність «відчувати» хвороби своїх господарів.

Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie