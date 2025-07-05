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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жахливі ДТП на Вінниччині — загинули жінка та мотоцикліст (фото)

Поліція з’ясовує всі обставини ДТП під час яких загинули 75-річна жінка та 24-річний мотоцикліст.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Національна поліція Вінницької області

Поліцейські Вінниччини з’ясовують обставини смертельних ДТП, у яких загинули двоє осіб.

Про деталі трагедій повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, 4 липня у Жмеринському та Вінницькому районах стались дві ДТП, внаслідок яких 75-річна велосипедистка та 24-річний мотоцикліст отримали травми несумісні з життям.

У місті Бар аварія трапилася близько 18.20 на вулиці Героїв Майдану. 44-річний водій автомобіля Nissan наїхав на жінку, яка на велосипеді перетинала проїжджу частину дороги в попутному напрямку.

«Унаслідок отриманих травм потерпіла померла під час надання медичної допомоги. Водій автомобіля освідуваний, він тверезий», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці ДТП / © Національна поліція Вінницької області

На місці ДТП / © Національна поліція Вінницької області

У селі Турбів дорожньо-транспортна пригода сталася близько за участі мотоцикла Kawasaki та автомобіля Opel.

«24-річний водій двоколісного транспортного засобу під час обгону зіткнувся з легковиком під керуванням 46-річного мешканця Вінницького району. Водій мотоцикла загинув на місці події», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.

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