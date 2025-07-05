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Жахливі ДТП на Вінниччині — загинули жінка та мотоцикліст (фото)
Поліція з’ясовує всі обставини ДТП під час яких загинули 75-річна жінка та 24-річний мотоцикліст.
Поліцейські Вінниччини з’ясовують обставини смертельних ДТП, у яких загинули двоє осіб.
Про деталі трагедій повідомили у поліції регіону.
За даними правоохоронців, 4 липня у Жмеринському та Вінницькому районах стались дві ДТП, внаслідок яких 75-річна велосипедистка та 24-річний мотоцикліст отримали травми несумісні з життям.
У місті Бар аварія трапилася близько 18.20 на вулиці Героїв Майдану. 44-річний водій автомобіля Nissan наїхав на жінку, яка на велосипеді перетинала проїжджу частину дороги в попутному напрямку.
«Унаслідок отриманих травм потерпіла померла під час надання медичної допомоги. Водій автомобіля освідуваний, він тверезий», — йдеться у повідомленні відомства.
У селі Турбів дорожньо-транспортна пригода сталася близько за участі мотоцикла Kawasaki та автомобіля Opel.
«24-річний водій двоколісного транспортного засобу під час обгону зіткнувся з легковиком під керуванням 46-річного мешканця Вінницького району. Водій мотоцикла загинув на місці події», — уточнили у відомстві.
Нагадаємо, у Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.