Жахливий потоп в Одесі: 23-річну дівчину могло збити течією під час зливи, її шукають

Потоп в Одесі. Фото t.me/odessa_infonews

У вівторок, 30 вересня, в Одесі 23-річна дівчина зникла під час потужної зливи. Її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Про це передає «Суспільне» з посилання на пресслужбу ДСНС Одеської області.

За словами очевидців, дівчину збило з ніг близько 18:00 в районі вулиці Художника Федорова та провулка Адольфа Лози. Її шукають водолази.

Загалом станом на 21:00 врятували 231 особу, евакуювали з води 46 машин, серед яких три автобуси та три «швидкі».

Крім того, у місцевих пабліках пишуть, що після сильної течії в Одесі сплив труп утопленика. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.

Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.