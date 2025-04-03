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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жахливий ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі імена двох загиблих жінок (фото)

Завтра, 4 квітня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по місту.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ракетний удар по Кривому Рогу

Ракетний удар по Кривому Рогу

Російська армія напередодні здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. За уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо — загинули. Серед загиблих — дві працівниці автомийки Яна Курто та Інна Вінцковська.

Про це повідомляє Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

  • Яна була патріоткою та любила допомагати людям. Разом з волонтерами шукала рідних загиблого захисника. Збирала на лікування мамі, яку збила автівка у 2023. Останній рік дуже сумувала після того, як найрідніша пішла з життя.

Яна Курто / © із соцмереж

Яна Курто / © із соцмереж

  • Інні було 45. Вона любила дітей, до війни працювала вихователем в садочку. Доньці Поліні зателефонував чоловік, сказав, терміново їхати в Україну з Польщі. Родина планувала разом вдома святкувати Великдень, натомість їх зберуть похорони мами.

Інна Вінцковська / © із соцмереж

Інна Вінцковська / © із соцмереж

«Вона в 15:30 написала мені, що все добре, а через пів години її не стало. Мамочка рідненька, мені буде тебе не вистачати», — пише Поліна.

Завтра, 4 квітня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по місту.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами вночі проти 3 квітня. Сили ППО знищили 28 БпЛА, а сім — було локаційно втрачено.

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