Жахливий ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі імена двох загиблих жінок (фото)

Ракетний удар по Кривому Рогу

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Російська армія напередодні здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. За уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо — загинули. Серед загиблих — дві працівниці автомийки Яна Курто та Інна Вінцковська.

Про це повідомляє Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

Яна була патріоткою та любила допомагати людям. Разом з волонтерами шукала рідних загиблого захисника. Збирала на лікування мамі, яку збила автівка у 2023. Останній рік дуже сумувала після того, як найрідніша пішла з життя.

Яна Курто / © із соцмереж

Інні було 45. Вона любила дітей, до війни працювала вихователем в садочку. Доньці Поліні зателефонував чоловік, сказав, терміново їхати в Україну з Польщі. Родина планувала разом вдома святкувати Великдень, натомість їх зберуть похорони мами.

Інна Вінцковська / © із соцмереж

«Вона в 15:30 написала мені, що все добре, а через пів години її не стало. Мамочка рідненька, мені буде тебе не вистачати», — пише Поліна.

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Завтра, 4 квітня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по місту.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами вночі проти 3 квітня. Сили ППО знищили 28 БпЛА, а сім — було локаційно втрачено.