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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1400
Час на прочитання
1 хв

Жахливий ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила останні подробиці

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар по Кривому Рогу.

Ракетний удар по Кривому Рогу. / © ДСНС

Вчора, 2 квітня, армія РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. За уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окрім того, через атаку було потрощеного дев’ять багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста, наголосила влада.

Дата публікації
Кількість переглядів
1400
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