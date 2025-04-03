Жахливий ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила останні подробиці

Ракетний удар по Кривому Рогу. / © ДСНС

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Вчора, 2 квітня, армія РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. За уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окрім того, через атаку було потрощеного дев’ять багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.

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На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста, наголосила влада.