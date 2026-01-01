Жахливий вибух на Черкащині: через газовий балон згорів приватний будинок (фото)

Газовий балон

У місті Городище на Черкащині внаслідок вибуху газового балона було повністю знищено приватний житловий будинок разом із меблями, побутовою технікою та документами власників. Надзвичайна подія сталася надвечір 31 грудня.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Загорівся житловий будинок: вогонь охопив оселю й швидко поширювався.Разом з рятувальниками на місці ліквідації працювала місцева пожежна команда села Старосілля», — повідомили рятувальники.

За інформацією рятувальників, під час інциденту постраждали дві жінки. Дівчина 2006 року народження отримала опіки обличчя та рук, її госпіталізували до лікарні. Інша постраждала, жінка 1979 року народження, яка також дістала опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася.

Через газовий балон повністю згорів приватний будинок на Черкащині. / © ДСНС

