Укрaїнa
Кількість переглядів
102
1 хв

Жахливий вибух на Черкащині: через газовий балон згорів приватний будинок (фото)

У переддень Нового року на Черкащині через вибух балона згоріла оселя.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Газовий балон

У місті Городище на Черкащині внаслідок вибуху газового балона було повністю знищено приватний житловий будинок разом із меблями, побутовою технікою та документами власників. Надзвичайна подія сталася надвечір 31 грудня.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Загорівся житловий будинок: вогонь охопив оселю й швидко поширювався.Разом з рятувальниками на місці ліквідації працювала місцева пожежна команда села Старосілля», — повідомили рятувальники.

За інформацією рятувальників, під час інциденту постраждали дві жінки. Дівчина 2006 року народження отримала опіки обличчя та рук, її госпіталізували до лікарні. Інша постраждала, жінка 1979 року народження, яка також дістала опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася.

Через газовий балон повністю згорів приватний будинок на Черкащині. / © ДСНС

Нагадаємо, у Луцьку в ніч проти 1 січня 2026 року зафіксували потужну пожежу після атаки російських ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, у Швейцарії стався вибух у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Кілька людей загинуло, ще низка осіб зазнала поранення. Точна кількість жертв наразі невідома.

102
