"Заходять до приватних приміщень": Лубінець заявив про щоденні скарги на ТЦК

ТЦК / © ТСН

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Від початку 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло понад 5800 звернень щодо ймовірно незаконних дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, ця кількість уже наближається до показника за весь минулий рік.

Про це Лубінець розповів в ефірі День.LIVE.

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«Щодо скарг на, ймовірно, незаконні дії офіцерів і працівників ТЦК СП ми кожного дня продовжуємо отримувати звернення від наших громадян. Станом на сьогодні, за 2026 рік, ми вже отримали понад 5800 звернень. Фактично за весь 2025 рік я отримував понад 6000», — сказав омбудсман.

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За його словами, йдеться не лише про вже відомі типи скарг. Лубінець заявив, що останніми місяцями Офіс омбудсмана фіксує нову, як він її назвав, «негативну тенденцію».

На що скаржаться громадяни

Серед порушень, про які повідомляють громадяни, Лубінець назвав застосування сили, вилучення особистих речей, зокрема мобільних телефонів, незаконне обмеження свободи та формальне проведення військово-лікарської комісії.

«Окрім, знаєте так — я не хочу використовувати це — традиційних порушень прав громадян України з боку ТЦК та СП, таких як застосування сили, вилучення особистих майнових речей, зокрема мобільних телефонів, незаконне обмеження свободи, формальне проведення військово-лікарської комісії, у нас додались нові негативні явища», — зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, серед нових випадків, які останніми місяцями фіксує його офіс — повідомлення про те, що працівники ТЦК нібито заходять до приватних приміщень і силоміць виводять звідти людей.

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«Наприклад, останніми місяцями ми фіксуємо, що працівники ТЦК СП почали заходити до приватних приміщень, будинків і силоміць звідти витягати, я по-іншому не можу сказати, витягати наших громадян України», — сказав він.

За матеріалами омбудсмена відкрили 20 проваджень

Лубінець наголосив, що за кожним таким випадком його Офіс звертається до правоохоронних органів.

«За кожним випадком ми звертаємося до правоохоронних органів. Тільки за вересень вже за нашими матеріалами відкрито 20 кримінальних проваджень, і це ще місяць у нас не закінчився», — заявив омбудсман.

Він також повідомив, що цього року за матеріалами Офісу омбудсмена було не лише відкрито кримінальні провадження, а й оголошено підозри працівникам ТЦК.

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За словами Лубінця, є також судове рішення в Одесі, за яким одного з працівників ТЦК визнали винним у скоєнні кримінальних правопорушень та засудили до ув’язнення.

Лубінець закликав посилити відеофіксацію

Омбудсмен заявив, що необхідно системніше забезпечувати відеофіксацію роботи працівників ТЦК.

«Всі бодикамери, якими мають бути забезпечені всі працівники ТЦК та СП, вони працювали і в усіх приміщеннях ТЦК та СП, зокрема там, де, ймовірно, або можуть перебувати будь-хто з громадян України, повинні бути обладнані відеокамерами, відеофіксацією, причому 24/7», — сказав він.

Окремо Лубінець запропонував забезпечити мобілізованим можливість повідомити рідних про своє місцеперебування.

«Автоматично — щоб була можливість у громадянина, якого починають мобілізовувати, щоб у нього була можливість елементарно набрати своїх рідних і близьких і сказати: просто не переживайте, я не пропав, мене доправляють до приміщення ТЦК та СП, я буду проходити в законний спосіб всі законні процедури», — зазначив омбудсмен.

Водночас Лубінець визнав, що сам не може відкривати кримінальні провадження щодо працівників ТЦК та притягувати їх до кримінальної відповідальності. За його словами, цим мають займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Україні військовозобов’язані зможуть подовжувати відстрочку від мобілізації через ЦНАП за новим алгоритмом.

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