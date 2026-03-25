"Заходили колонами": Ігнат про тактику РФ під час масованої атаки дронами

Російські безпілотни к и заходили на територію України організованими групами з кількох напрямків, зокрема через Чернігівську та Сумську області. Загалом фіксувалося щонайменше сім напрямків, з яких рухалися дрони.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі ранкової програми «Ранок.LIVE».

Ігнат продемонстрував дані системи моніторингу повітряного простору, яку використовують Сили оборони під час відбиття ворожих атак.

«Заходили колонами через Чернігівську та Сумську області. Це лише два з кількох напрямків. А їх було близько п’яти. І все це доводилося збивати протягом дня вчора. Була складна ситуація», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що російські війська здійснили масштабний запуск дронів — понад 500 одиниць. Водночас, за словами речника, результативність ударів була низькою: до цілей змогли долетіти лише близько 15 безпілотників.

Речник ПС наголосив, що протиповітряна оборона працювала у напруженому режимі, відбиваючи одночасні атаки з різних напрямків. Він закликав поважати титанічну роботу оборонців неба.

Нагадаємо, Росія 24 березня здійснила одну з наймасованіших атак дронами — за добу було застосовано майже 1000 безпілотників. Сили ППО України знищили та подавили 541 ворожу ціль. Лише в денний період противник запустив 556 ударних БпЛА. Основні пуски дронів фіксувалися з північного напрямку, зокрема через Чернігівську та Сумську області. Під загрозою опинилися багато регіонів України, включно з центральними та західними областями.