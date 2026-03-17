Захоплення мільйонів та викрадення інкасаторів в Угорщині: "Ощадбанк" подав позов про теракт

Ощадбанк / © УНІАН

Юристи державного «Ощадбанку» звернулися до Центральної слідчої прокуратури Угорщини зі скаргою на дії місцевої влади через вилучення інкасаторських авто, готівки та золота на загальну суму 82,2 млн доларів. Банк підозрює угорську сторону у зловживанні службовим становищем та вбачає в її діях ознаки терористичного акту.

Про це повідомляє HVG.

Судові позови та звинувачення

Зазначається, що окрім скарги від «Ощадбанку», до суду подали позов від імені семи українських інкасаторів. Співробітники банку оскаржують своє затримання та рішення про депортацію, називаючи такі дії зловживанням владою.

Адвокат Лорант Горват каже, що майно вилучили в ніч 6 березня без жодних законних підстав, бо уряд офіційно заарештував його значно пізніше. Юристи хочуть з’ясувати, хто саме і чому наказав заблокувати цінності.

У поданій скарзі юристи посилаються на заяву міністра будівництва і транспорту Угорщини Яноша Лазара. Урядовець публічно зазначив, що кошти та золото залишатимуться в країні, доки Україна не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».

На думку представників «Ощадбанку», це свідчить про свідоме утримання активів державою та використання майна банку як інструменту політичного та економічного тиску на Україну.

Попри звільнення персоналу, угорська сторона продовжує утримувати активи на суму: 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кілограмів банківського золота.

Викрадення грошей «Ощадбанку» в Угорщині — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі державного «Ощадбанку» України. Вони перевозили значні суми грошей та золото з Австрії до України.

Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та європейських митних процедур. Вже ввечері 6 березня стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Згодом «Ощадбанк» повернув інкасаторські авто з Угорщини, але 40 млн дол., 35 млн євро та золото досі затримані.

Також ми писали, що на думку директора програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергія Герасимчука, навіть перемога Віктора Орбана на виборах не завадить поверненню коштів, бо задіяно багато міжнародних гравців.