"Захопили тільки у фантазіях": у ЗСУ пояснили, чому літній наступ Росії провалився

Російські військові / © Associated Press

Російські війська не змогли досягти помітних результатів у районі Покровська, попри зосередження там понад 100 тисяч військових. Аналогічна ситуація спостерігається поблизу Часового Яру та Торецька.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в етері телемарафону.

Результати літньої кампанії РФ

За словами Трегубова, на початку літньої кампанії на цьому напрямку ворог мав близько 110 тисяч військових, нині ж їхня кількість зменшилася до приблизно 100 тисяч.

«Щоб уявити масштаб цієї цифри, в більшості європейських країн такої армії просто немає… З усім тим літня компанія підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, на те, що в деяких моментах вдалося продавити українські позиції, ніякої швидкої перемоги росіян немає», — зазначив Трегубов.

Речник наголосив, що Покровськ досі залишається під контролем України, а заяви Кремля про захоплення Часового Яру чи Торецька є «фантазіями російського диктатора Владіміра Путіна».

«Триває бій, для нас це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим ми доводимо світу, що Росія не є ані великою військовою державою, ані військовим гегемоном», — підсумував він.

Нагадаємо, українські Збройні сили дають відсіч окупаційній армії РФ на багатьох ділянках фронту. Українські війська відбили Михайлівку, що біля Покровська, після успішних контратак.