Жахи у дитячому будинку при монастирі на Буковині: діти розповіли про знущання та примусову працю

Дитина / © Pixabay

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У Чернівецькій області розпочато розслідування через ймовірну експлуатацію дітей у дитячому будинку при Банченському монастирі на Буковині.

Про це повідомили в поліції регіону.

Вихованці розповіли про насильство, психологічний тиск і примусову працю, а також заявили про масове виготовлення алкоголю на території монастиря.

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На YouTube-каналі Gorashu оприлюднено свідчення дітей, які нібито пережили знущання в дитбудинку.

За словами вихованців, умови перебування були жахливими, а примусова праця торкнулася навіть дітей з фізичними вадами. Одна з них охарактеризувала монастир як «великий бізнес», а не релігійну установу.

Поліція Чернівецької області вже відкрила кримінальне провадження та проводить досудове розслідування за фактом оприлюднених відеоматеріалів. Остаточна правова кваліфікація події буде надана після завершення слідства.

Нагадаємо, в Ужгороді 16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв.

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Медики, які прибули на місце події, тривалий час намагалися його реанімувати, однак врятувати життя хлопця не вдалося.

Згодом у його кімнаті знайшли записку, в якій був вказаний пароль до телефону та написано: «Усе знайдете там». У мобільному пристрої виявили прощальне відеозвернення, у якому хлопець пояснив свій вчинок невдалим складанням НМТ та попросив вибачення у своїх близьких.