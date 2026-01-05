ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
614
На фронті загинув постановник телешоу Юрій Мігашко

На Сумському напрямку загинув декоратор-постановник телешоу Юрій Мігашко.

Автор публікації
Наталія Магдик
Юрій Мігашко

Юрій Мігашко

У боях на Сумському напрямку загинув колишній співробітник Starlight Media Юрій Мігашко, він з 2022 року служив у Силах оборони України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Starlight Media у Facebook.

«Болючі новини для родини старлайтівців. У війську загинув наш колега Юрій Мігашко. Юрій працював у команді близько 10 років: був постановником на Новому каналі та СТБ, декоратором-постановником „Зважених та щасливих“ і „МастерШеф“ у Starlight Production», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2022 року він добровільно приєднався до Збройних Сил України, щоб захищати країну від російської агресії. Кілька днів тому Юрій загинув у боях на Сумському напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков. Він був оператором наземного дрона у Третій штурмовій бригаді.

