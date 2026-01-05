- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 614
- Час на прочитання
- 1 хв
На фронті загинув постановник телешоу Юрій Мігашко
На Сумському напрямку загинув декоратор-постановник телешоу Юрій Мігашко.
У боях на Сумському напрямку загинув колишній співробітник Starlight Media Юрій Мігашко, він з 2022 року служив у Силах оборони України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Starlight Media у Facebook.
«Болючі новини для родини старлайтівців. У війську загинув наш колега Юрій Мігашко. Юрій працював у команді близько 10 років: був постановником на Новому каналі та СТБ, декоратором-постановником „Зважених та щасливих“ і „МастерШеф“ у Starlight Production», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у березні 2022 року він добровільно приєднався до Збройних Сил України, щоб захищати країну від російської агресії. Кілька днів тому Юрій загинув у боях на Сумському напрямку.
