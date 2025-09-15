- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 429
- Час на прочитання
- 1 хв
Захищаючи Україну, загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник: що про нього відомо
Львівська опера повідомила про смерть свого артиста Пасічника, який захищав Україну.
Боронячи Україну від російських окупантів, загинув випускник Львівського національного університету імені Івана Франка Дмитро Пасічник.
Про трагічну подію повідомили керівництво та колектив Львівської національної опери у Facebook.
Дмитро Пасічник у 2018 році він вступив на факультет культури і мистецтв за освітньою програмою «Хореографія» (рівень бакалавр). Після успішного завершення бакалаврату у 2022 році продовжив навчання на магістратурі за тією ж спеціальністю.
З жовтня 2024 року Дмитро працював у балетній трупі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, де проявив високий професійний рівень та відданість мистецтву.
У червні 2025 року він добровільно вступив до Збройних сил України, беручи участь у захисті країни.
Колеги та адміністрація театру висловили глибокі співчуття родині та друзям Дмитра, підкресливши його мужність, талант і внесок у мистецьку спільноту, які залишаться в пам’яті колективу та глядачів.
