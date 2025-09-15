ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

Захищаючи Україну, загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник: що про нього відомо

Львівська опера повідомила про смерть свого артиста Пасічника, який захищав Україну.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дмитро Пасічник

Дмитро Пасічник

Боронячи Україну від російських окупантів, загинув випускник Львівського національного університету імені Івана Франка Дмитро Пасічник.

Про трагічну подію повідомили керівництво та колектив Львівської національної опери у Facebook.

Дмитро Пасічник у 2018 році він вступив на факультет культури і мистецтв за освітньою програмою «Хореографія» (рівень бакалавр). Після успішного завершення бакалаврату у 2022 році продовжив навчання на магістратурі за тією ж спеціальністю.

З жовтня 2024 року Дмитро працював у балетній трупі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, де проявив високий професійний рівень та відданість мистецтву.

У червні 2025 року він добровільно вступив до Збройних сил України, беручи участь у захисті країни.

Колеги та адміністрація театру висловили глибокі співчуття родині та друзям Дмитра, підкресливши його мужність, талант і внесок у мистецьку спільноту, які залишаться в пам’яті колективу та глядачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув актор-військовий Андрій Синишин. Від квітня 2025 року артист вважався зниклим безвісти.

Дата публікації
Кількість переглядів
429
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie