Захищаючи Україну, загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник: що про нього відомо

Дмитро Пасічник

Боронячи Україну від російських окупантів, загинув випускник Львівського національного університету імені Івана Франка Дмитро Пасічник.

Про трагічну подію повідомили керівництво та колектив Львівської національної опери у Facebook.

Дмитро Пасічник у 2018 році він вступив на факультет культури і мистецтв за освітньою програмою «Хореографія» (рівень бакалавр). Після успішного завершення бакалаврату у 2022 році продовжив навчання на магістратурі за тією ж спеціальністю.

З жовтня 2024 року Дмитро працював у балетній трупі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, де проявив високий професійний рівень та відданість мистецтву.

У червні 2025 року він добровільно вступив до Збройних сил України, беручи участь у захисті країни.

Колеги та адміністрація театру висловили глибокі співчуття родині та друзям Дмитра, підкресливши його мужність, талант і внесок у мистецьку спільноту, які залишаться в пам’яті колективу та глядачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув актор-військовий Андрій Синишин. Від квітня 2025 року артист вважався зниклим безвісти.