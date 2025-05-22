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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Захищаючи Україну, загинув чемпіон з марафонського бігу Петро Шукалович (фото)

Від 2015 року марафонець Петро Шукалович захищав кордони України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Марафонець Петро Шукалович

Марафонець Петро Шукалович / © Race Project

Захищаючи Батьківщину від російської агресії на фронті загинув Чемпіон України з марафонського бігу Петро Шукалович.

Про це повідомив спортивний проєкт Race Project.

Він воював у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» ще з 2015 року. Він був не лише професійним військовим, а й одним із найяскравіших представників українського бігу: неодноразовий переможець змагань, чемпіон України з марафону, триразовий переможець трейлу «Могриця екотрейл».

Навіть під час повномасштабної війни Петро залишався вірним спорту. У 2024 році він приєднався до #RaceProject — ініціативи, в межах якої команда бігунів у форматі естафети намагалася подолати марафонську дистанцію на рекордному рівні.

«Моя професія — захищати рідну землю, але війну треба вигравати не лише на передовій. Ми можемо це зробити, лише постійно нагадуючи, що вона досі триває», — говорив Шукалович в одному з інтерв’ю для проєкту.

Ще зі шкільних років він займався легкою атлетикою: брав участь у забігах на 1500 і 3000 метрів, змагався в естафетах. У #RaceProject погодився на складне завдання — пробігти одразу 16 відрізків.

/ © Race Project

© Race Project

За останні два роки Петро двічі був поранений, але кожного разу повертався до бойових побратимів. У нього залишилися дружина — теж військова — та маленька донька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув чемпіон-альпініст Тарас Цушко.

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