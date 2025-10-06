Захищаючи Україну, загинув журналіст Богдан Будай

Богдан Будай

Реклама

Захищаючи Україну загинув колишній журналіст вінницького онлайн-медіа «Вежа» та лейтенант Збройних сил України Богдан Будай.

Про це це повідомило Дитектор медіа.

Як повідомляється, трагедія сталася 26 вересня 2025 року. Військовий поліг у районі виконання службових обов’язків.

Реклама

Що про нього відомо

Богдан родом із Кривого Рогу, однак тривалий час жив і працював у Вінниці, де займався журналістикою. У «Вежі» його згадують як професійного та відповідального співробітника.

Редакція наголосила, що за час роботи він відзначився «сумлінністю, наполегливістю, професіоналізмом, людяністю та відповідальністю».

Після початку повномасштабної війни Будай мобілізувався. Служив у 144-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Спочатку обіймав посаду офіцера відділення комунікацій, а згодом став офіцером групи цивільно-військового співробітництва.

Його кохана Юлія згадує, що Богдан був багатогранною та чуйною людиною:

Реклама

«Богдан — неймовірна людина. Хто його знав, погодиться. Він мав настільки широкий кругозір, так багато здібностей, таке тонке відчуття цього світу… Був дуже розумний, свого часу займався літературними перекладами, цікавився історією, грав на гітарі та ще чимало чого. Він завжди був готовий прийти на допомогу іншим, а ще — дуже любив тварин, прихистив і доглядав на війні декількох котиків, і навіть в дуже тяжких ситуаціях переймався, здавалося, за них більше, ніж за себе…».

Побратими та посестри також називають Богдана людиною, яка завжди підтримувала інших:

«Він ніколи не залишав нікого наодинці з проблемами — чи то фізичними, чи то душевними. Якщо комусь було важко, Богдан завжди знаходив спосіб підтримати: підбадьорював жартом, підставляв плече або ж просто мовчки сідав поруч, аби ти не відчував себе самотнім».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Ямпіль Сумської області в квартирі знайшли мертвим журналіста та колишнього депутата Олександра Тахтая.