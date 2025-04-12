Захищав небо до останнього: що відомо про пілота F-16 Іванова, який став Героєм України

Павло Іванов / Фото: подружжя Ліберових

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Молодий пілот Павло Іванов загинув у бою 12 квітня, захищаючи Україну.

До переходу на керування винищувачем F-16, льотчик здійснив 130 бойових вильотів.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загиблого Героя.

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Загинув, боронячи українську землю від ворога

Командування Повітряних сил ЗСУ у суботу, 12 квітня повідомило про загибель 26-річного льотчика винищувача F-16 Павла Іванова. Пілот загинув під час виконання бойового завдання.

У відомстві повідомили, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

«Пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них», — наголосили військові.

Президент відреагував на загибель пілота

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам 26-річного капітана Павла Іванова, який загинув під час виконання бойового завдання на літаку F-16.

«Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла», — зазначив президент.

Він також зауважив, що зараз з’ясовуються усі обставини цієї трагедії.

Зеленський підкреслив, що вся українська авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції.

«Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів», — додав глава держави.

Командир Іванова поділився спогадами про підопічного

Командир другої ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ полковник Ростислав Лазаренко зазначив, що Павло ніколи не відмовлявся від бойових завдань.

За його словами, до перенавчання на F-16, 26-річний пілот здійснив 130 бойових вильотів.

Полковник Лазаренко пригадав, як після першого навчального вильоту Павла Іванова на F-16, закликав його «тримати планку бойового штурмовика» і скоріше повертатися.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Павло не стояв осторонь, а «рвався в бій».

«Твоєї сміливості й рішучості вистачило б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись «не менш важливою роботою», залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання», — зазначив Лазаренко.

Також, як зауважив полковник ЗСУ, Іванов був сильним та надійним льотчиком, який жодного разу не підвів своїх товаришів.

«Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем. Але головне — ти був і назавжди залишишся частиною нашої бойової родини — AFR. Зараз переповнює біль втрати і гірка злість. У голові багато запитань, але це потім. Зараз — час болю і скорботи», — написав Лазаренко в Instagram.

Павлу Іванову надали звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» пілоту Павлу Іванову.

Відповідний указ №232/2025 опублікували на сайті Офісу президента.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Іванову Павлу Івановичу — майору (посмертно)», — йдеться у документі.

В указі також вказано, що Павло був удостоєний нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння Українському народові.

Подружжя Ліберових опублікувало фото Павла

Знімками загиблого Павла Іванова поділилися відомі українські фотографи Влада і Костянтин Ліберови на своїй сторінці в Instagram.

«Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше — памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на f-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче», — йдеться у підписі до фото.

Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови

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