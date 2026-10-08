Захищався від бабусі: у Харкові працівник ТЦК штовхнув пенсіонерку, жінка у лікарні (відео)

Скандал у Харкові: військовий ТЦК штовхнув пенсіонерку, жінка отримала травми

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У Харкові — новий скандал з діями працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Місцеві пабліки поширили відео, як один із військовослужбовців грубо штовхнув бабусю на землю.

На кадрах видно, як близько 10 людей у формі затримують чоловіка. Цьому намагається завадити інший цивільний. Раптом, з двору поблизу виходить пенсіонерка і намагається втрутися у конфлікт. Один із військових ТЦК грубо її відштовхнув, внаслідок чого вона впала на землю і залишилася там лежати майже нерухомо.

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Увага! Відео містить нецензурну лексику

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За даними місцевих пабліків, жінка впала та зламала ключицю. Наразі вона перебуває у лікарні.

Що відповіли у ТЦК

Харківський обласний ТЦК та СП традиційно став на захист своїх колег. Там запевнили, що керівництво ОТЦК перевіряє всі обставини події.

«Конфлікт виник після того, як один із громадян почав поводитися агресивно та напав на військовослужбовців групи оповіщення. Під час сутички військовослужбовець, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Унаслідок падіння жінка зазнала травм», — розповіли свою версію подій у військкоматі.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, у межах якого встановлюються обставини події.

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Нагадаємо, що Хмельницькому біля будівлі ТЦК спалахнув стихійний мітинг через можливе незаконне утримання 25-річного студента денної форми.

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