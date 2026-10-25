Захисна споруда ЧАЕС потребує термінового ремонту: чому важливо встигнути до 2030 року

Захисна арка ЧАЕС втратила ключові функції / © Associated Press

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Гігантська сталева споруда, зведена над Чорнобильською атомною електростанцією для захисту зруйнованого реактора впродовж 100 років, опинилася у критичному стані й вимагає термінового ремонту. Країни «Великої сімки» уже погодили виділення 260 млн євро на усунення наслідків російського удару, однак ця сума покриває лише половину необхідних коштів.

Про це пише Xataka.

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Захисна арка Чорнобиля потребує 500 млн євро після атаки російського дрона: чи вистачить цих коштів для безпеки

14 лютого 2025 року світова безпека опинилася перед новою загрозою, адже росіяни дроном атакували Новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС. Унаслідок удару було пробито дах, утворилася масштабна прогалина в металевій конструкції, зазнало пошкоджень обладнання кранового цеху, а на зовнішньому покритті виникла пожежа площею 40 квадратних метрів.

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Завдяки оперативній роботі ДСНС вогонь вдалося швидко загасити, що допомогло уникнути найгіршого сценарію для України та всієї Європи.

Інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала серйозність пошкоджень. Експерти дійшли висновку, що конструкція втратила свої ключові захисні функції і здатність повноцінно утримувати радіацію. Виділені G7 кошти є значною сумою, проте Україні потрібно щонайменше ще стільки ж.

Новий безпечний конфайнмент ввели в експлуатацію 2019 року. Він став найбільшою рухомою металевою спорудою у світі. Параметри конфайнменту вражають: висота становить 110 метрів, ширина — 150 метрів, довжина — 256 метрів, а загальна маса перевищує 30 тисяч тонн. Арку звели поверх первинного саркофага, побудованого в екстреному режимі одразу після катастрофи 1986 року.

Перед здачею в експлуатацію НБК пройшов 72-годинні випробування, які підтвердили його готовність блокувати витік радіації та забезпечувати умови для майбутнього безпечного демонтажу зруйнованого блоку. За інформацією BBC, об’єкт розраховували на 100 років надійної служби — проте без урахування фактора зовнішньої військової агресії.

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Наразі, за даними фахівців МАГАТЕ та ЄБРР, радіаційний фон у зоні АЕС залишається в межах норми. Водночас експерти наполягають на необхідності завершити ремонтно-відновлювальні роботи до 2030 року. Якщо не встигнути, у пошкоджених ділянках сталевого каркаса можуть розпочатися незворотні процеси корозії.

Війна навколо ядерних об’єктів України створює постійне напруження для всього світу. У травні ООН зафіксувала серію атак російських дронів на Запорізьку АЕС — найбільшу атомну станцію Європи, розташовану в тимчасово окупованому Енергодарі.

Нерозважлива поведінка росіян підвищує ризик масштабної аварії, регулярно застерігає МАГАТЕ. Попри все, опитані El País аналітики вважають умисне спричинення ядерної катастрофи малоймовірним. Потенційна радіаційна хмара неминуче накриє і територію РФ та завдасть їй аналогічної шкоди.

Над ЧАЕС може обвалитися саркофаг

Нагадаємо, об’єкт «Укриття» на Чорнобильській АЕС опинився під загрозою обвалу в будь-який момент через пошкодження даху внаслідок атаки російського дрона в лютому 2025 року.

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Як зазначає ядерний експерт Greenpeace Шон Берні, через утворений від вибуху та пожежі отвір більше неможливо підтримувати систему негативного тиску в Новому безпечному конфайнменті.

У разі руйнування саркофага радіоактивний пил підніметься всередині конфайнменту та може поширитися за його межі, що призведе до значного локального забруднення прилеглих територій і зробить подальші роботи вкрай складними. Через це всі попередні результати близько 40 років робіт із ліквідації наслідків аварії та досягнення безпеки доведеться переглядати з нуля.

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