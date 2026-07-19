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Захисник «Азовсталі» Кротевич відмовився від нагороди, що йому вручив Сирський
Богдан «Тавр» Кротевич публічно відмовився від нагороди «За незламність», яку йому присвоїв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ «Азов», захисник «Азовсталі», що побував в російському полоні Богдан «Тавр» Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Про це Богдан Кротевич написав у соцмережі Threads.
«Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність», — написав «Тавр».
Також він опублікував фото фото, на якому видно нагрудний знак «За незламність», а також порване посвідчення відповідної відзнаки.
У коментарях українці неоднозначно поставилися до ініціативи Кротевича. Йому дорікнули, що це — нагорода від українського народу
«Хто почав цей тренд? Пане Богдане, навіщо і Ви його підтримуєте? Не потрібно так, припиняйте! Головком сьогодні той — завтра інший, а народ України один», — зазначив один із коментаторів.
Зауважимо, що низка інших менш відомих медійних військових так само відмовилися від нагород, підписаних Сирським.
Ймовірна відставка Сирського: що відомо
Нагадаємо, вчора, 18 липня, Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів Збройних сил, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Сьогодні на зустрічі у президента були відомі в армійських колах командири — Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол.
Газета Financial Times повідомила, що президент Зеленський таким чином проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами на посаду головкома ЗСУ і може звільнити Сирського.
Тим часом у Верховній Раді група нардепів ініціювала звернення до президента Зеленського стосовно звільнення Олександра Сирського.
У сьогоднішньому зверненні Зеленський заявив, що «довго говорив» з Федоровим і Сирським, проте деталей розмови не навів.
Нагадаємо, що на мітингах після відставки міністра оборони, крім підтримки Федорову, люди скандують «Сирського — у відставку».