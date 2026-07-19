Захисник «Азовсталі» Кротевич відмовився від нагороди, що йому вручив Сирський

Богдан «Тавр» Кротевич

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Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ «Азов», захисник «Азовсталі», що побував в російському полоні Богдан «Тавр» Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це Богдан Кротевич написав у соцмережі Threads.

«Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність», — написав «Тавр».

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Також він опублікував фото фото, на якому видно нагрудний знак «За незламність», а також порване посвідчення відповідної відзнаки.

У коментарях українці неоднозначно поставилися до ініціативи Кротевича. Йому дорікнули, що це — нагорода від українського народу

«Хто почав цей тренд? Пане Богдане, навіщо і Ви його підтримуєте? Не потрібно так, припиняйте! Головком сьогодні той — завтра інший, а народ України один», — зазначив один із коментаторів.

Зауважимо, що низка інших менш відомих медійних військових так само відмовилися від нагород, підписаних Сирським.

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Ймовірна відставка Сирського: що відомо

Нагадаємо, вчора, 18 липня, Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів Збройних сил, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Сьогодні на зустрічі у президента були відомі в армійських колах командири — Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол.

Газета Financial Times повідомила, що президент Зеленський таким чином проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами на посаду головкома ЗСУ і може звільнити Сирського.

Тим часом у Верховній Раді група нардепів ініціювала звернення до президента Зеленського стосовно звільнення Олександра Сирського.

У сьогоднішньому зверненні Зеленський заявив, що «довго говорив» з Федоровим і Сирським, проте деталей розмови не навів.

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Нагадаємо, що на мітингах після відставки міністра оборони, крім підтримки Федорову, люди скандують «Сирського — у відставку».

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