Укрaїнa
791
1 хв

Захисник "Азовсталі" заручився зі своїм партнером Артуром

Захисник «Азовсталі» Олександр Деменко заручився зі своїм партнером та очолив організацію за права ЛГБТ-військових.

Ігор Бережанський
Олександр Деменко

Український військовий, захисник Маріуполя та «Азовсталі» Олександр Деменко, який провів 20 місяців у російському полоні, заручився зі своїм партнером Артуром.

Про це повідомили на Facebook-сторінці «Військові ЛГБТ+».

Пара вирішила укласти шлюб в Україні, коли ухвалять законопроєкт про реєстровані партнерства.

«Цей важливий момент вкотре доводить, що права ЛҐБТІК+ військових — це не абстрактна політика, а реальні долі людей, які щодня служать і жертвують собою заради нашого майбутнього», — йдеться у повідомленні спільноти.

Олександр Деменко з партнером

Крім того, Деменко очолив організацію «ЛГБТ-військові за рівні права». Вибори ініціював попередній голова — інший військовий і ветеран війни Віктор Пилипенко, який очолював об’єднання від 2018 року.

«Досвід захисника, пережитий полон і незламна віра в майбутнє роблять Олександра сильною і доречною кандидатурою, здатною представляти інтереси всієї ЛГБТІК+ військової спільноти», — зазначили в організації.

Хто такий Олександр Деменко

Олександр Деменко родом із Запоріжжя. Відслужив строкову службу та уклав контракт із 15-ю бригадою Національної гвардії. До повномасштабної війни охороняв об’єкти поблизу Маріуполя, а 24 лютого 2022 року його підрозділ відступив до міста.

Після виходу з «Азовсталі» потрапив у полон. До України Деменко повернувся 31 січня 2024 року, пробувши у полоні 20 місяців.

Олександр Деменко

Раніше повідомлялося, що в Києві працівники ТЦК прийшли на захід ЛГБТК+ спільноти.

