ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Захисники, які втратили зір на війні, отримають нову допомогу: скільки виплатять

Ветеранам із порушеннями зору виплатять до 95 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Виплати

Виплати

Понад три тисячі захисників, які повністю або частково втратили зір на війні, отримають разову допомогу від держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, допомога становить до 95 тисяч гривень. На ці гроші можна придбати побутову техніку та спеціальні пристрої для полегшення життя.

«Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року», — зазначив Корецький.

Також він додав, що програму втілюють разом із Червоним Хрестом України. Водночас уряд і партнери шукають додаткові кошти, щоб розширити підтримку ветеранів.

Виплати ветеранам війни — останні новини

Нагадаємо, окремі категорії українських захисників мають право на суттєво підвищені пенсійні гарантії від держави, що сягають не менше 18 885 гривень на місяць.

Раніше ми писали, що звання Герой України — найвища державна відзнака, якою нагороджують громадян за визначні заслуги перед державою. Також пояснювали, що дає нагорода, які передбачені пільги та коли її можуть відібрати.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie