Захисники, які втратили зір на війні, отримають нову допомогу: скільки виплатять

Виплати

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Понад три тисячі захисників, які повністю або частково втратили зір на війні, отримають разову допомогу від держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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За його словами, допомога становить до 95 тисяч гривень. На ці гроші можна придбати побутову техніку та спеціальні пристрої для полегшення життя.

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«Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року», — зазначив Корецький.

Також він додав, що програму втілюють разом із Червоним Хрестом України. Водночас уряд і партнери шукають додаткові кошти, щоб розширити підтримку ветеранів.

Виплати ветеранам війни — останні новини

Нагадаємо, окремі категорії українських захисників мають право на суттєво підвищені пенсійні гарантії від держави, що сягають не менше 18 885 гривень на місяць.

Раніше ми писали, що звання Герой України — найвища державна відзнака, якою нагороджують громадян за визначні заслуги перед державою. Також пояснювали, що дає нагорода, які передбачені пільги та коли її можуть відібрати.

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