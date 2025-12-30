Захист інтелектуальної власності та протидія пропаганді: Ініціатива «Чисте небо» про підсумки 2025 року

Ініціатива «Чисте небо»

Ініціатива «Чисте небо» — антипіратське об’єднання, яке з 2013 року захищає інтелектуальну власність в інтернеті й бореться за очищення медіапростору від ворожої пропаганди. У фокусі Ініціативи у 2025 році було блокування медіасервісів держави-агресора, забезпечення ефективності цих блокувань, перекриття фінансових потоків піратських ресурсів і притягнення порушників до відповідальності.

Блокування медіасервісів держави-агресора

Протидія російській агресії в інформаційному просторі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи. У 2025 році за зверненнями Ініціативи «Чисте Небо» (ІЧН) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила 23 російські медіасервіси.

Серед них: 17 стрімінгових сайтів і сервісів онлайн-телебачення, що транслювали російські телеканали й 6 мереж піратських кіносайтів. Крім того, завдяки діяльності ІЧН Національна рада внесла до переліку медіасервісів держави-агресора дзеркала раніше заборонених ресурсів, зокрема BASKINO, FILMIX, HDRezka, KINOGO, KINORRAD, KINOTOCHKA, KINOZAPAS і ГидОнлайн.

Крім того, у 2025 році було заблоковано 589 проросійських і піратських сайтів. Загалом в Україні наразі заборонено 56 медіасервісів держави-агресора й 848 сайтів. 83,9% з них — завдяки роботі Ініціативи «Чисте небо».

«Блокування ворожих ресурсів — постійний процес. ІЧН продовжує виявляти нові піратські ресурси і «дзеркала» заблокованих сайтів та передає докази їхньої проросійської діяльності регулятору. Станом на кінець 2025 року в опрацюванні Національної ради перебуває 9 звернень від Ініціативи», — прокоментував керівник антипіратської Ініціативи «Чисте небо», заступник генерального директора з правових питань 1+1 media В’ячеслав Мієнко.

Контроль ефективності блокувань

Заблокувати ресурс недостатньо для того, щоб він перестав бути доступним для українського глядача: не менш важливо стежити за виконанням блокування провайдерами. Тому наприкінці 2025 року ІЧН розпочала моніторинг дотримання рішень Національної ради найбільшими телекомунікаційними операторами й вже перевірила провайдерів: ПрАТ «Датагруп», ТОВ «УКРКОМ», ПАТ «ВФ Україна», ТОВ «Скай Віжн Україна», ТОВ «Айол Нет», ТОВ «Укртелеком», ТОВ «Інтрафік», ТОВ «Утелс», ТОВ «Житло Комфорт Телеком», ТОВ «ВОЛЗ».

В Ініціативі коментують, що результати моніторингу засвідчили незадовільний стан блокування заборонених ресурсів у багатьох із перевірених провайдерів. Наразі готуються звернення до Національної ради та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), з ініціюванням позапланових перевірок для порушників.

Боротьба з фінансуванням піратських ресурсів

Для боротьби з піратськими ресурсами важливо не тільки блокувати, а й забороняти розміщення реклами на сайтах, які порушують право інтелектуальної власності та внесені до українського блек-листа WIPO ALERT . Нагадуємо, що, відповідно до внесених у 2023 році змін до Закону України «Про рекламу», розміщення реклами азартних ігор на вебсайтах з переліку WIPO ALERT карається штрафом у розмірі 300 мінімальних зарплат, тобто більше ніж 3 млн грн

У 2025 році за поданням 1+1 media Міністерство економіки України внесло низку популярних піратських ресурсів до Національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, який є частиною міжнародної бази даних WIPO ALERT. Цей перелік допомагає рекламодавцям уникати співпраці з піратськими ресурсами, і позбавляє останні фінансування.

Так, за зверненнями ІЧН цьогоріч до списку потрапили: hdrezka.info, kinogo.pro kinozapas.io, tvbox-baraholka.ru,seasonvar.gg, zona.li, kin.tartugi.info, kinokong.day, bobfilm.org, kinogo.bingo, bobfilm.in. Наразі Ініціатива працює над пришвидшенням процесу внесення піратських сайтів до Національного переліку.

Кримінальна відповідальність за піратство? Так!

У серпні 2025 року Зборівський районний суд Тернопільської області ухвалив обвинувальний вирок у справі про порушення прав інтелектуальної власності — порушника, який незаконно транслював українські канали, було засуджено до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном.

Це показовий, але не єдиний приклад притягнення крадіїв контенту до кримінальної відповідальності. Наразі ІЧН очікує від суду ухвалення ще близько 40 обвинувальних вироків проти піратів.

Команда очікує ухвалення обвинувальних вироків і в інших кримінальних провадженнях, ініційованих щодо піратських ресурсів. Поточна робота з правоохоронними органами триває щоденно, включно з супроводом кримінальних справ та збором доказової бази.

«Захист інтелектуальної власності та протидія ворожій пропаганді — не разові рішення, а системна робота. У 2025 році ми зосередилися не лише на блокуванні російських і піратських ресурсів, а й на контролі ефективності цих блокувань, перекритті фінансових потоків і реальній відповідальності для порушників. Ініціатива «Чисте небо» й надалі працюватиме задля формування безпечного українського інформаційного простору», — В’ячеслав Мієнко.