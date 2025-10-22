ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Захист Харкова і Сум: експерт назвав ATACMS і Storm Shadow ефективнішими за Tomahawk

Експерт пояснив, чому Україні важливіше бити по 300-кілометровій зоні від фронту, ніж по глибокому російському тилу.

ЗСУ потрібні "середні" удари: чому ATACMS і Storm Shadow мають пріоритет над Tomahawk

Силам оборони більше потрібні ракети ATACMS і Storm Shadow, ніж американські «Томагавки».

Таку думку висловив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, передає «Громадське радіо».

Експерт вважає, що у 300-кілометровій зоні від лінії фронту значно більше є загроз для ЗСУ, ніж у російському тилу.

«Я постійно наголошував на тому, що в нас є глобальна проблема в 300-кілометровій зоні — це 9 російських аеродромів тактичної авіації, які використовуються для запуску озброєння на кшталт КАБів або ракет малої дальності. І близько 11 пускових майданчиків „Шахедів“. Тобто, умовно кажучи, у нас в 300-кілометровій зоні набагато більше загроз, ніж у російському тилу», — каже Храпчинський.

Тому він закликає нарощувати кількість ударів середньої дальності. Це знищило б логістику й спроможності Росії завдавати удари КАБами, дронами і ракетами малої дальності. Особливо, це допомогло б убезпечити прикордонні українські області, зокрема Харківщину, Сумщину і Чернігівщину.

«Більше того, подивіться, що ворог робить, що ми побачили за цей тиждень? Чернігів — „Ланцет“ по місту, Харків — FPV дрон. Тобто ідея, яка була під час визволення Харківської області, передбачала відтягувати російську ствольну артилерію для того, щоб унеможливити удари по місту. А зараз по місту можуть бити російські „Молнії“, FPV дрони вже та інші засоби ураження. Ті самі „Ланцети“ теж долітають. Тобто є проблема в прифронтовій зоні. Як її вирішити? Треба збільшити кількість „мідл-страйк“ ударів (удари середньої дальності — ред.), які б вибивали логістику і спроможності ворога, наприклад, просуватися на лінії бойового зіткнення або завдавати шкоду цивільному населенню», — сказав він.

За словами Храпчинського, вражати цілі в глибині російської території ЗСУ здатні й власними засобами. Крім того, є ефективні західні ракети ATACMS і Storm Shadow.

«І якщо порівнювати «Томагавк», ATACMS чи Storm Shadow, то все-таки краще дві останні», — резюмує Храпчинський.

Нагадаємо, що, за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп відмовився надавати Україні ракети «Томагавк».

