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Атака на Москву: біля НПЗ знайшли вежу без зенітного комплексу — ЗМІ
Біля нафтопереробного заводу в Москві виявили порожню вежу для «Панцира», який нібито не встигли розгорнути.
Поблизу Московського нафтопереробного заводу в Капотні, який Україна атакувала вранці 16 червня, нещодавно збудували вежу для ЗРК «Панцир». Втім, самої установки там досі немає.
Про це повідомила російська служба «Радио Свобода».
За даними видання, ще в середині травня у лісі Жари в московському районі Кузьмінки розпочали будівництво нової вежі для ракетного комплексу. Це за кілометр на північ від НПЗ. Втім, сам зенітно-ракетний комплекс на неї, ймовірно, не встигли встановити.
«Однак як можна помітити на фотографії російського сервісу „Яндекс.Зеркала“ за 14 травня, самого „Панциря“ на вежі на той момент не було», — зауважують журналісти.
Зазначається, що найближчий за відстанню ЗРК «Панцир» розташований у селі Апаринки, що на території четвертого протиракетного комплексу Міноборони (в/ч 51086).
Загалом журналісти ідентифікували, що на території Москви та передмістя розміщено понад сотню ЗРК російської протиповітряної оборони.
Атака на Москву 16 травня
Сьогодні, 16 червня, у Москві весь ранок лунали вибухи. Столицю атакували БпЛА. Росавіація запроваджувала обмеження на приймання і випускання літаків у чотирьох московських аеропортах. Водночас влада звітувала про відбиття понад пів сотні дронів. Втім, нібито один атакував НЗС у Капотні, що за 15 км від Кремля.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповіла на атаки РФ, вдаривши по нафтопереробному заводу в московському регіоні, що розташований на відстані 500 км. Він наголосив, що це «справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати».