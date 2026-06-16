Атака на НПЗ у Москві / © Exilenova+

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Поблизу Московського нафтопереробного заводу в Капотні, який Україна атакувала вранці 16 червня, нещодавно збудували вежу для ЗРК «Панцир». Втім, самої установки там досі немає.

Про це повідомила російська служба «Радио Свобода».

За даними видання, ще в середині травня у лісі Жари в московському районі Кузьмінки розпочали будівництво нової вежі для ракетного комплексу. Це за кілометр на північ від НПЗ. Втім, сам зенітно-ракетний комплекс на неї, ймовірно, не встигли встановити.

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«Однак як можна помітити на фотографії російського сервісу „Яндекс.Зеркала“ за 14 травня, самого „Панциря“ на вежі на той момент не було», — зауважують журналісти.

Зазначається, що найближчий за відстанню ЗРК «Панцир» розташований у селі Апаринки, що на території четвертого протиракетного комплексу Міноборони (в/ч 51086).

Загалом журналісти ідентифікували, що на території Москви та передмістя розміщено понад сотню ЗРК російської протиповітряної оборони.

ЗРК навколо Москви / Фото: «Радио Свобода»

Атака на Москву 16 травня

Сьогодні, 16 червня, у Москві весь ранок лунали вибухи. Столицю атакували БпЛА. Росавіація запроваджувала обмеження на приймання і випускання літаків у чотирьох московських аеропортах. Водночас влада звітувала про відбиття понад пів сотні дронів. Втім, нібито один атакував НЗС у Капотні, що за 15 км від Кремля.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповіла на атаки РФ, вдаривши по нафтопереробному заводу в московському регіоні, що розташований на відстані 500 км. Він наголосив, що це «справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати».

Дата публікації 09:53, 16.06.26 Кількість переглядів 56 Пожежу на НПЗ в Москві зняли на відео

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