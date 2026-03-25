Захист неба над Україною: чому відправили спеціалістів ППО на Близький Схід — Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив на унікальному досвіді України в застосуванні безпілотних систем протиповітряної оборони.
Відправлення спеціалістів ППО на Близький Схід не впливає на захист неба над українським містами.
У цьому запевнив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі телеканалу «КИЇВ24».
За його словами, допомога, яку надає Україна партнерам на Близькому Сході, надається без шкоди Силам оборони.
Юрій Ігнат наголосив на необхідності об’єднуватися перед спільним ворогом і наголосив на унікальному досвіді України в застосуванні безпілотних систем протиповітряної оборони, якого не має жодна країна світу.
«В нас є виробники, які роблять одні з найкращих, можна сказати, і одні з найраціональніших за вартістю засобів ППО, які можна масштабувати у великій кількості і забезпечити протиповітряну оборону», — зазначив речник Повітряних сил.
Ігнат окремо сказав про досягнення українських пілотів, які на застарілих F-16 демонструють стовідсоткове збиття крилатих ракет.
«Тому досвід України безцінний, і тому ми повинні працювати з нашими пілотами в цих напрямках», — додав він.
Атака дронів на міста України
Нагадаємо, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.
Дрони атакували Львів посеред дня. Сталися влучання в різних районах міста. Зокрема, в історичному центрі та на Сихові. Внаслідок атаки безпілотників виникли займання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та проспекті Червоної Калини.
Окрім того, під час атаки було пошкоджено пам’ятку національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. Зайнялися примурні будівлі комплексу. Також від ударної хвилі Львівський органний зал зазнав пошкоджень.
Після обстрілу Львова Андрій Садовий зробив різку заяву. Зокрема, мер висловив зауваження щодо ефективності засобів протидії ворожим дронам.
Внаслідок ворожої атаки в Івано-Франківську пошкоджено пологовий будинок.
У центрі міста загинули військовий-нацгвардієць і його 15-річна донька, які поверталися з обласного перинатального центру.