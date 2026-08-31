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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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302
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Захист від переслідувань: військовим дозволять повідомляти про будь-які корупційні схеми в ЗСУ

Законопроєкт Міноборони дозволить військовослужбовцям повідомляти про виявлену в армії корупцію та вбереже їх від можливого переслідування з боку командування.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Корупція в армії

Корупція в армії / © Державне бюро розслідувань

Уряд погодив законопроєкт, розроблений Міністерством оборони України, який передбачає суттєві зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Документ покликаний створити дієвий механізм захисту викривачів корупції серед військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram.

Раніше норми Дисциплінарного статуту обмежували можливості бійців: військовослужбовець мав право подавати звернення переважно щодо дій чи рішень, які стосувалися його особисто — наприклад, у разі порушення його власних прав або ухвалення незаконних рішень командиром безпосередньо щодо нього.

Запропоновані зміни кардинально змінюють підхід:

  • військовослужбовці отримають офіційне право повідомляти про будь-які виявлені факти корупції у війську, навіть якщо ці порушення не торкаються їх особисто;

  • законодавство гарантуватиме військовим захист від можливого переслідування чи тиску з боку керівництва за розкриття корупційних схем.

Для того щоб нові норми набрали чинності, законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді України та отримати підпис президента.

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