"Захистити неможливо": нардеп про газовий видобуток під ударами і надскладну зиму

Газовидобуток

Під час ударів по енергетиці газовий видобуток нереалістично чимось захистити взагалі.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив народний депутат Сергій Нагорняк, фракція «Слуга народу».

«Газовий видобуток нереалістично чимось захистити взагалі. Або газопідготовку, або газоперекачку. Це все такі речі, які неможливо захистити нічим, окрім проти повітряної оборони. А вона не справляється з тією кількістю повітряних цілей, яка летить по Україні», — зазначив він.

Тому зима буде достатньо складною. Можливо в якихось регіонах буде ситуація трохи краще, десь буде дуже важкою, прогнозує Нагорняк.

«Ми розуміємо, для чого Путін це робить. Для того, аби Україну підвести під потенційні перемовини, щоб українці були готові на будь-що підписати, лише б завершились якісь незручності і війна», — пояснив напрдеп.

Нагадаємо, цієї зими українців може очікувати значний дефіцит електроенернії та тривалі відключення узимку: чотири години без світла, дві — зі світлом.