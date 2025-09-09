Захистити всю енергосистему неможливо: українцям радять готуватися

Енергетика / © Associated Press

Повністю захистити енергосистему неможливо, тож українцям радять готуватися до різних сценаріїв.

Про це в етері КИЇВ24 сказав Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

За словами експерта, на 100% убезпечити енергетичну систему від російських ударів неможливо через масштаби країни та кількість об’єктів.

Омельченко радить підготуватися до можливих відключень: придбати павербанки, заздалегідь облаштувати заміські будинки як резервний варіант, забезпечити утеплення житла.

Нагадаємо, у YASNO попередили про важку осінь і порадили запастись ліхтариками та павербанками. Українців просять перевірити резерви електропостачання і ґаджети на випадок відключень цієї осені.

Водночас експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив про те, що в Україні не буде блекаутів — можливі лише тимчасові аварійні відключення світла. За словами Рябцева, Україна має запас потужності, вразливого обладнання, а також можливостей для передачі й розподілу електроенергії.